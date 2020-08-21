22 لاعبًا في قائمة المقاصة للقاء المصري.. وسلبية المسحة الأخيرة للفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة المقاصة للقاء المصري.. وسلبية المسحة الأخيرة للفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وأحمد مرشوح وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجه اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.
وفي سياق آخر، أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
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الوضع في مصر
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اصابات
97,025
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تعافي
63,462
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وفيات
5,212
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