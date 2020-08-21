شكرا لقرائتكم خبر عن رينجرز يرفض عرض ليدز لضم ريان كنت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسجو رينجرز الاسكتلندي، أن النادي رفض عرضا تقدم به ليدز يونايتد لضم اللاعب ريان كنت.
وأشار جيرارد، في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس، إلى أن العرض المقدم من ليدز، والذي لم يعلن عن قيمته، بعيد بشكل كبير عن تقييم النادي الاسكتلندي لقيمة اللاعب.
لكن جيرارد اعترف في الوقت نفسه بـأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتمتع بقدرات كبيرة فيما يتعلق بصفقات انتقالات اللاعبين، وأنه ربما يفقد القدرة على إبقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق الاسكتلندي.
وأضاف جيرارد: «ريان لاعب نقدره كثيرًا هنا.. شاهدنا تطوره بشكل كبير في ليفربول خلال فترة طويلة، ثم نجحنا في ضمه إلينا، أظهرنا الكثير من الثقة به، كما أنه يتطور بشكل سريع».
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