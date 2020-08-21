شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يجدد عقد دينك حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برايتون الإنجليزي عن تجديد عقد قائده لويس دينك لمدة 5 سنوات، بحيث يبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2024/2025.

وذكر برايتون عبر موقعه الرسمي، أمس الخميس، أن دينك الذي فاز بجائزة لاعب الموسم في ناديه، كان عضوا مؤثرا في قيادة برايتون لتحقيق أفضل مركز له في تاريخ مشاركته بالدوري الإنجليزي.

وقال جراهام بوتر، المدير الفني للفريق: «نحن سعداء للغاية بأن لويس قدم كل هذا التفاني والالتزام للنادي طوال تلك الفترة الطويلة، إنها أخبار رائعة للجميع، للنادي والمشجعين وللفريق ولي أنا».

وأنهى برايتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الـ15 برصيد 41 نقطة.