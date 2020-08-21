شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد السائق البريطاني كافنديش من سباق فرنسا للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب مارك كافنديش عن سباق فرنسا للدراجات، بعد أن أعلن فريق البحرين- مكلارين، اليوم الجمعة، استبعاد السائق البريطاني من تشكيلته للسباق. وانضم كافنديش، الذي خرج منتصرا في 30 مرحلة بسباق فرنسا، إلى الفريق العام الماضي مع المتسابق البلجيكي ديلان تيونس، الذي سيغيب أيضا عن سباق فرنسا.

وسيقود الإسباني ميكيل لاندا، الذي احتل المركز الرابع في نسخة 2017، الفريق في سباق فرنسا هذا العام. وقال رود إلينجوورث، المدير العام لفريق البحرين-مكلارين، في بيان: «مسار سباق فرنسا هذا العام يناسب تماما ميكيل، وهو في قمة مستواه حاليا».

وتابع: «المجموعة التي اختارها الفريق لمساندة ميكيل في السباق، تتناسب كثيرا مع طبيعة المراحل.. الأشهر القليلة الماضية مثلت تحديا كبيرا للمتسابقين، للاستعداد لخوض السباق.. أوجه التحية لكل أفراد الفريق، حيث نملك تشكيلة قوية للاختيار من بينها».

وواجه كافنديش صعوبات بسبب الإصابات في السنوات الأخيرة، وغاب عن سباق فرنسا 2019، بعد استبعاده من تشكيلة فريق دايمنشن داتا.