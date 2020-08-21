شكرا لقرائتكم خبر عن توريس عن قائد ليفربول السابق جيرارد: غير أسلوبي داخل الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الإسباني السابق فرناندو توريس، عن الدور الحاسم الذي لعبه ستيفن جيرارد كشريك أساسي في مسيرته.

وأعرب اللاعب المعتزل عن تقديره لتأثير زميله السابق، وقال إن جيرارد «غير أسلوبي تماما داخل الملعب عندما لعبا سويا في ليفربول».

واستعرض توريس في تصريحات نشرتها «ماستار كارد» التي يعمل سفيرا لها، تطور مسيرته واللحظات التي غيرت حياته، التي شكلت إرثه حتى الآن.

وأشار إلى أنه مدين بشغفه بكرة القدم لأخيه، الذي كان حارس مرمى وكان بحاجة إلى من يركل الكرة حتى يتدرب.ومع ذلك، أوضح توريس أن الوصول إلى القمة لم يكن سهلا، مؤكدا أن المرة الأولى التي لعبت فيها كرة القدم كان ذلك إجبارا، لكن في ذلك اليوم تغيرت حياتي.