شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن موعد التدريب الأول تحت قيادة رونالد كومان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن برشلونة، اليوم الجمعة، موعد عودة اللاعبين للتدريبات، والخضوع لفحوصات فيروس كورونا، قبل أول جلسة تدريبية يقودها المدرب الجديد رونالد كومان.

وتولى كومان قيادة الفريق الكتالوني، مساء الإثنين الماضي، خلفًا لكيكي سيتين، الذي أقيل من منصبه، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2، في ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال برشلونة، في بيان: «سيعود اللاعبون والمدرب والطاقم الفني إلى برشلونة في 30 أغسطس للخضوع لاختبارات كورونا، قبل بدء الموسم التحضيري، كما هو منصوص عليه في بروتوكول الليجا».

وأضاف: «ستعقد الجلسة التدريبية الأولى يوم الإثنين 31 أغسطس، استعدادا لبداية الموسم في 12 سبتمبر المقبل».