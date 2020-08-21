شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب هيدرسفيلد يرفض عودة رمضان صبحي: اللاعب خارج حساباتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإسباني كارلوس كوربران، المدير الفني الجديد لهيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على إمكانية استعادة رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، الذي انتهت إعارته للنادي الأهلي المصري.

وقال كارلوس، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه قيادة الفريق: «رمضان خارج حساباتي. لم يخضع لأي تدريبات وأصبح قريبا بشدة من الرحيل، وهو موقف اللاعب فلوران هادرجوناج».

وأضاف: «أعتقد أن إدارة النادي دخلت بالفعل في مفاوضات لبيع الثنائي سواء رمضان أو فلوران».

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، أن رمضان صبحي، رفض فكرة الانضمام نهائيا عقب نهاية إعارته، رغم توصل الفريقين لاتفاق مع إدارة هيدرسفيلد، وفضل الرحيل إلى بيراميدز. ولم يعلن رمضان صبحي عن وجهته المقبلة، بعد مغادرة النادي الأهلي.