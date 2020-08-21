شكرا لقرائتكم خبر عن كلينسمان ينصح جاريث بيل بالرحيل عن الريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه يورجن كلينسمان، أسطورة الكرة الألمانية، ومدرب منتخب المانشافت السابق، نصيحة للويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، بضرورة الرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

ويعاني بيل من الغياب عن المشاركة مع ريال مدريد، في ظل عدم اقتناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بمستواه، لكنه يتمسك بالاستمرار مع الفريق لنهاية عقده حتى لا يخسر راتبه.

وقال كلينسمان، في تصريحات نقلها موقع توك سبورت، الوقت يمر بسرعة كبيرة، ولا يمكنك إهداره كلاعب.

وأضاف كلينسمان: «التواجد على مقاعد البدلاء هو أسوأ عقوبة بالنسبة للاعب، وأهم شيء بالنسبة له هو التواجد باستمرار داخل الملعب، وعندما لا يحدث ذلك يجب أن تقيم وضعك وتفكر في الرحيل».

وتابع: عندما تصبح لاعبا محترفا، ترغب في كسب مبلغ كبير من المال لتشعر بالمزيد من الثقة، ولكن بمجرد تحقيق الهدف، لا يهم سوى شيء واحد وهو المشاركة وإحراز الأهداف وبناء التاريخ.

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