شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف سر طلب «ميسي» الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، سر رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الاستمرار مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.
وكان «راديو كتالونيا» قد ذكر أن ميسي، أبلغ مدربه الجديد، رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج النادي، أكثر من احتمالية الاستمرار مع البارسا.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، فإن ميسي يشعر بالغضب من احتمالية استمراره مع برشلونة، لأن قيامه بعمل جيد مع الفريق خلال الموسم المقبل، سيضيف لرصيد رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو في كامب نو.
وسبق أن ذكرت تقارير أن ميسي يتجاهل الاتصالات الهاتفية من أعضاء مجلس إدارة برشلونة منذ أمس.
وأضاف البرنامج الإسباني أن ميسي تلقى مؤخرًا اتصالا من خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,025
-
تعافي
63,462
-
وفيات
5,212
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسبانية تكشف سر طلب «ميسي» الرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.