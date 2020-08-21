شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف سر طلب «ميسي» الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، سر رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الاستمرار مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وكان «راديو كتالونيا» قد ذكر أن ميسي، أبلغ مدربه الجديد، رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج النادي، أكثر من احتمالية الاستمرار مع البارسا.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، فإن ميسي يشعر بالغضب من احتمالية استمراره مع برشلونة، لأن قيامه بعمل جيد مع الفريق خلال الموسم المقبل، سيضيف لرصيد رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو في كامب نو.

وسبق أن ذكرت تقارير أن ميسي يتجاهل الاتصالات الهاتفية من أعضاء مجلس إدارة برشلونة منذ أمس.

وأضاف البرنامج الإسباني أن ميسي تلقى مؤخرًا اتصالا من خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقبلة.

Advertisements