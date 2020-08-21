شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلن موعد عودة هندرسون وماتيب لتدريبات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالتقدم الذي يحققه جوردان هندرسون، قائد الفريق، في عملية التعافي من إصابته، في معسكر الفريق بالنمسا.
وتعرض هندرسون لإصابة في الركبة، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على برايتون 3-1 في يولي الماضي.
كان جويل ماتيب، مدافع الفريق، قد تعرض لإصابة في القدم في شهر يونيو الماضي، وهو يواصل أيضا التعافي بشكل جيد.
وعلق كلوب على الحالة البدنية لكلا اللاعبين، اليوم الجمعة: «كلاهما لا يعاني من الآلام إلى حد ما». وأضاف: «في الوقت الحالي عليهم أن يتأقلموا مع الأمور، وهم يقومون بذلك مع مدربي اللياقة وليس معنا».
وقال كلوب: «يجب علينا ألا نتعجل الأمور في الوقت الحالي، بالتأكيد سأحب أن يكون كلاهما موجودا مع الفريق بالطبع، لكن في الوقت الحالي هذا أمر غير ممكن».
وسيواجه ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، فريق شتوتجارت في مباراة ودية غدا السبت، ثم يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء المقبل، قبل العودة إلى إنجلترا استعدادا لمباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال يوم 29 من أغسطس الجاري.
ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه يوم 12 من سبتمبر المقبل في ملعب «أنفيلد»، حيث سيواجه فريق ليدز يونايتد الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,025
-
تعافي
63,462
-
وفيات
5,212
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يعلن موعد عودة هندرسون وماتيب لتدريبات ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.