شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا» يقترب من البقاء مع أولمبياكوس نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أولمبياكوس اليوناني من شراء عقد المهاجم المصري أحمد حسن «كوكا» نهائيًا من فريق سبورتينج براجا البرتغالي.

وكشفت شبكة «NOVA SPORTS» اليونانية عن توصل أولمبياكوس، لاتفاق مع إدارة براجا، للتعاقد مع كوكا بشكل نهائي، بعد نهاية فترة إعارته لنهاية الموسم المنقضي.

وأكدت الشبكة أن المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز أبدى تمسكه الشديد بالتعاقد مع المهاجم المصري، خاصة أنه يعتمد عليه في خط الهجوم بجانب المغربي يوسف العربي.

في الوقت نفسه أشارت الشبكة اليونانية إلى أن أولمبياكوس أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الجزائري سفيان فيغولي، لاعب جالطة سراي التركي.

وأكدت أن أولمبياكوس يرغب في الاستفادة من خبرات فيغولي، لكنه يأمل تخفيض الراتب السنوي للاعب الذي يبلغ 3.5 مليون يورو.

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