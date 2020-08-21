شكرا لقرائتكم خبر عن مينامينو: حزين لعدم المشاركة بشكل فعال في تتويج ليفربول بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد الياباني تاكومي مينامينو، لاعب ليفربول، أن فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي كان سيئًا بعض الشيء بالنسبة له، بسبب حقيقة أنه لم يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التتويج.

وانضم مينامينو إلى ليفربول، في يناير الماضي، قادمًا من ريد بول سالزبورج، لكنه لم يتمكن من المشاركة بشكل فعال في تتويج الريدز باللقب، وهو ما أثار غضبه.

وقال مينامينو في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية: «حققنا الفوز بالدوري، وأنا سعيد للغاية بذلك، لكنني أردت الحصول على أهداف أو تمريرات حاسمة، أنا أعطيهم الكثير من الاهتمام، لذلك من المؤسف أنني لم أتمكن من تحقيق ذلك».

وجذب مينامينو اهتمام العديد من الأندية الأخرى بما فيها مانشستر يونايتد، بعد مستواه مع سالزبورج في دوري الأبطال، وكشف أنه طلب نصيحة من مواطنه شينجي كاجاوا، نجم اليونايتد السابق، بشأن انتقاله قبل المجيء إلى ليفربول.