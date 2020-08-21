شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفتتح «بوندزليجا» بمواجهة شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت رابطة كرة القدم الألمانية، اليوم الجمعة، على مواعيد مباريات الجولة الافتتاحية للبوندزليجا في الموسم المقبل 2020-2021.

وأعلنت الرابطة جدول مباريات البوندزليجا حتى الجولة الثامنة، التي ستقام حتى الـ22 من نوفمبر المقبل.

كانت هناك شكوك حول افتتاح بايرن ميونيخ للموسم الجديد، حسب التقليد المتبع بأن ينطلق الموسم بمباراة حامل لقب البوندزليجا، وذلك نظرا لتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مما يجعله بحاجة لراحة أكبر من باقي منافسيه.

رغم ذلك، استقرت الرابطة على افتتاح الموسم بمباراة بايرن ضد شالكه يوم 18 سبتمبر المقبل، على ملعب أليانز أرينا.

وستقام باقي مباريات الجولة الافتتاحية في اليومين التاليين، إذ سيلتقي بروسيا دورتموند مع بروسيا مونشنجلادباخ يوم 19 من الشهر ذاته.

أما مباراة ديربي الرور بين دورتموند وشالكه، فستقام في الـ24 من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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وفي السابع من نوفمبر، سيحل بايرن ضيفًا على دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك في قمة مباريات الجولة السابعة.