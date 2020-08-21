شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يسجل إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن موناكو الفرنسي، اليوم الجمعة، وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق، دون الكشف عن اسم اللاعب الذي جاءت نتيجة فحوصه إيجابية.

وذكر موناكو، الذي يدربه نيكو كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني، أن اللاعب بحالة جيدة، وبدأ الخضوع للعزل الصحي.

ويخوض موناكو أول مباراة له في الموسم الجديد، بعد غد الأحد أمام ريمس، في المرحلة الأولى من الدوري، التي تفتتح اليوم الجمعة بلقاء بوردو مع نانت.

وتأجلت المباراة الأخرى، التي كانت مقررة اليوم بين مارسيليا وسانت إيتيان، بعد الإعلان عن حالات إصابة بكورونا في صفوف الأول.