لوكاكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020 أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، على ملعب «راين إنرجي ستاديوم» في نهائي الدوري الأوروبي.

ويسعى إشبيلية للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه فيما يسعى الإنتر للفوز باللقب لأول مرة بمسماه الجديد، والرابعة بالمسمى القديم. وجاء تشكيل الفريق الإيطالي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش. خط الدفاع: دييجو جودين- دي فريج- أليساندرو باستون. خط الوسط: دانيلو دي أمبروزيو- نيكولو باريلا- مارسيلو بروزوفيتش- روبرتو جاليارديني- اشلي يونج. خط الهجوم: روميلو لوكاكو- لاوتارو مارتينيز.

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