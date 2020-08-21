شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشبيلية بالقوة الضاربة أمام إنتر في نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020 أعلن جوليان لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلة، عن تشيكل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب «راين إنرجي ستاديوم» في نهائي الدوري الأوروبي.

ويسعى إشبيلية للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه فيما يسعى الإنتر للفوز باللقب لأول مرة بمسماه الجديد، والرابعة بالمسمى القديم. وجاء تشكيل الفريق الأندلسي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: خيسوس نافاس- جيوليس كوندي- دييجو كارلوس- سيرخيو ريجيلون. خط الوسط: خوان جوردن- فرناندو- إيفر بانيجا. خط الهجوم: خيسوس فيرنانديز (سوسو)- دي يونج- لوكاس أوكامبوس.

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