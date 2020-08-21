نوير: بايرن الحالي أفضل من 2013

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

رأى حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير، الذي يخوض الأحد، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه الحالي أفضل من الذي فاز معه عام 2013 بالثلاثية التاريخية. وحقق نوير عام 2013 مع بايرن ميونخ ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين، وهو على عتبة تكرار هذا الإنجاز لكن مع فريق مجدد بالكامل تقريباً، إذ لم يبق من ذلك الجيل إلى جانب نوير غير المدافعين جيروم بواتنغ والنمساوي دافيد ألابا والعقل المدبر توماس مولر، فيما كان وقتها هداف الفريق الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر لائحة هدافي المسابقة، في صفوف بروسيا دورتموند خصم الفريق البافاري في تلك المباراة. وقال الحارس البالغ من العمر 34 عاماً: "الفرق مع عام 2013 هو أن لدينا المزيد من أفضل اللاعبين على جميع المستويات، في حين أننا في ذلك الوقت فزنا بعدد أقل من اللاعبين (النخبة)". وشدد حامل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2014، على أهمية الدور الذي يلعبه كل من البرازيلي فيليبي كوتينيو والإسباني تياغو ألكانتارا في تشكيلة الفريق الحالية، وقال: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين يتجاوز عددها 18 لاعباً، لدينا لاعبين رائعين". وحقق بايرن حتى الساعة لقبي الدوري والكأس المحليين، وهو يدخل المباراة مع الفريق الفرنسي بسلسلة مكونة من 21 انتصاراً متتالية في جميع المسابقات، علماً أن آخر خسارة رسمية له كانت ضد بروسيا مونشنغلادباخ في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019 في الدوري المحلي (1-2)، قبل أشهر من تعليق المنافسات في مارس (آذار) بسبب فيروس كورونا المستجد، التي عادت واستؤنفت في مايو (أيار) الماضي. ويعزو نوير سبب انتصارات فريقه إلى المدرب هانزي فليك أيضاً، إذ أحدث الأخير تحولاً منذ استلامه مهام الإدارة الفنية للنادي البافاري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش، وبات قاب قوسين من قيادة الفريق إلى الثلاثية الثانية في تاريخه. وقال: "إن ما يميزه (فليك) هو أسلوبه الهادئ والمتوازن وعمله مع فريق المدربين"، مضيفاً: "نحن دائماً على استعداد جيد ودائماً لدينا خطة، يمكنك اتباع فلسفة واحدة فقط، فهو (فليك) يحددها ونحن ننفذها".

