تشامبرلين يغيب عن مباراة درع المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيغيب عن مباراة درع المجتمع الأسبوع المقبل أمام آرسنال، بطل كأس الاتحاد بعد إصابته في الركبة خلال التدريبات. وأصيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في التحام خلال معسكر الفريق في النمسا، وقال ليفربول إن تشامبرلين عاد إلى إنجلترا للخضوع لبرنامج إعادة تأهيل. وستقام مباراة درع المجتمع، التي تدشن رسمياً انطلاق الموسم الجديد وتجمع بين بطلي الدوري وكأس الاتحاد، على ملعب ويمبلي في 29 أغسطس (آب). وقال كلوب لموقع ليفربول: "إنها إصابة مشابهة لما حدث لجوردان هندرسون.. لا ندري المدة التي ستستغرقها فترة التعافي". وغاب أوكسليد-تشامبرلين لأكثر من تسعة أشهر في موسم 2018-2019 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى. وأضاف كلوب إن القائد هندرسون والمدافع جويل ماتيب يحققان تقدماً في برنامج التعافي من إصابتين في الركبة والقدم على الترتيب.

