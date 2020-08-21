شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تقاطع مباراة القمة.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عدم حضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأرجع مسئولو الجبلاية قرار عدم الحضور إلى أن مباراة القمة غدا مجرد مباراة فى الدورى ومن الطبيعى عدم حضورها حيث لا تحضر اللجنة الخماسية باقى مباريات الدورى، ولكن اذا كانت مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر أو السوبر المحلى فكان من الطبيعى حضورها لتسليم الجوائز كما هو متبع.

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فيما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.



وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة "حكم ساحة"، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللتين ستبدأ مبارياتهما اعتبارا من الغد.



ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم..