شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يخوض مرانه استعدادا لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى عصر اليوم مرانه الرئيسي فى إطار الاستعدادات لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري. بدأ المران بمحاضرة طويلة من المدير الفني الفرنسي ” ديديه جوميز ” شدد فيها على اللاعبين بضرورة حصد نقاط المباراة القادمة وبذل مجهود مضاعف خلال المباريات القادمة من أجل حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة . المران الذى أقيم على الملعب الفرعي ركز فيه الجهاز الفني على بعض الجمل الخططية التى من المقرر تنفيذها فى اللقاء . فى نهاية المران تم تقسيم الفريق الى مجموعتين وأقيمت تقسيمة قوية حرص ” جوميز ” على إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة وادي دجلة الماضية . هدد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للفريق فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة حرس الحدود، مطالباً إياهم بالتركيز واستعادة فورمتهم الفنية والبدنية لإنقاذ وضع الدراويش فى جدول الدوري.

على الجانب الاخر ، أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، أن ناديه سيحسم مصير الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال السلحدار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "حتى اللحظة الراهنة لم تتضح فرص عودة فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو للقاهرة من عدمه، نتشاور بشأن مصير عودة الثنائى، سواء بإقرار عودتهما وتحديد الموعد أو إنهاء العلاقة مع اللاعبين، لاسيما أن تعاقدهما مع النادى على سبيل الإعارة لستة أشهر فقط".

واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو من بلادهما حتى الآن .

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ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر ، ولايزال المهاجم متواجداً فى تونس وسط أنباء عن تلقيه عروض مغرية للإنضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

وأصبحت رحلة الاوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلى مع ناديه أقرب للإنفصال بسبب استمرار تعليق رحلات الطيران بدولة أوغندا حيث يتواجد اللاعب هناك منذ مارس الماضى في أعقاب تعليق النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولايزال ملف عودته غامضاً لاسيما مع عودة مسابقة الدوري ، وشارك كادو فى مباراة وحيدة مع الاسماعيلى منذ إنضمامه فى يناير الماضى وسجل هدفاً خلالها بشباك الجونة بالدوري بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،تعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.