شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد الموعد النهائى لاحتفالية تكريم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى فى شهر نوفمبر المقبل وتحديدا قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بعد قرار الاتحاد الافريقى باقامة المباراتين فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وتأكد بشكل نهائى حضور محمد صلاح إلى مصر فى شهر نوفمبر المقبل لخوض المباراتين مع المنتخب بعد تأكيد الكاف، لذا استقرت اللجنة الخماسية على تكريم محمد صلاح فى معسكر المنتخب كونه أول لاعب مصرى يفوز بلقب الدورى الانجليزى لكرة القدم.

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ودارت مشاورات بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح خلال الفترة الماضية لتحديد موعد تكريمه الا انه تعذر حضور اللاعب بسبب الاجراءات المتبعة فى انجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا وفى حالة حضوره لمصر يحتاج عند العودة لفترة عزل تصل لـ14 يوما، وهو ما جعله يؤجل حفل التكريم حتى أول تجمع رسمى للمنتخب.