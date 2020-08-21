شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن سلبية كافة النتائج لمسحة كورونا الخاصة باللاعبين والجخاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي سلبية المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية أمس ،الخميس، للكشف عن كورونا ، وقال مدير الكرة أن نتيجة المسحة التى خضع لها الجميع في فريق الكرة أمس وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية،جاءت سلبية وذلك قبل مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

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من ناحية أخرى ، يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة منض منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وضمت ، قائمة الغائبين عن مباراة القمة ، كلاً من : صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للأًصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للأيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، قائمة ضمّت ، 20 لاعباً لخوض مباراة القمة ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.