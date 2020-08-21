شكرا لقرائتكم جون أنطوي وعبد الله السعيد يقودان تشكيل بيراميدز ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة سموحة في الدوري الممتاز مساء اليوم..ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

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مهدي سليمان - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس

وخرج من القائمة المختارة لخوض اللقاء، طارق طه - محمد عطوة - إيريك تراوري - عبد الرحمن أيمن.

فيما أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز .

وجاء التشكيل كالتالي ..

حراسة المرمى: عمر صلاح ، وفي الدفاع .. رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – محمد كوفي – أحمد أبوالفتوح ، وفي الوسط .. إيدي إيمومو– ناصر ماهر – محمد طلعت – احمد جمال ، وفي خط الهجوم: حسام حسن – ديريك تسيمبامبي

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.