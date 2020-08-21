شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك واستبعاد صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة منض منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وضمت ، القائمة 20 لاعباً ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

على الصعيد ذاته ، استقر المدير الفنى للأهلى، على الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط خلال مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وينوى المدير الفنى الدفع بكل من حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب، على أن يتقدم السولية لزيادة القوة الهجومية للفريق.

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قمة الكرة المصرية غداً جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة، فالفوز سيُقرّب الأهلى كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى، أما فوز الزمالك فيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

فى الأهلي رفع السويسرى رينيه فايلر شعار "قادرون على مواجهات الظروف الصعبة"، فالفريق يعانى من لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء، فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة، وفى مقدمتهم محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبى ،ومعه أحمد الشيخ بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى، فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.