شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي.. 15 هدفا للمارد الأحمر مقابل هدفين للأبيض في 10 مواجهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات القمة بين الزمالك ضد الأهلي غزارة تهديفية لصالح المارد الأحمر على حساب غريمه التقليدي في كل البطولات.

ووفقاً للحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي فإن المارد الأحمر استطاع تسجيل 15 هدفاً مقابل هدفين للزمالك في جميع المباريات.

اشتعلت أجواء القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها السبت المقبل قبل انطلاقها بأيام بسبب تباين حالة الفريقين ففي الوقت الذي ينعم فيه أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء، يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء مصر صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت القادم لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة وأن كل طرف يسعى الى تحقيق مصالحه التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

نتيجة آخر 10 مواجهات بين الأهلي ضد الزمالك 15 مقابل هدفين

وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

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وبينما الجميع يرتقب المباراة الهامة بين الأهلي ضد الزمالك نرصد في التقرير التالي مقارنة رقمية بين المديرين الفنيين للفريقين وهما السويسري رينيه فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون قبل مباراة السبت المقبلة.

وواجه الفريقين الأهلي والزمالك كليهما 119 مباراة في الدوري المصري الممتاز نجح خلالها الأهلي في الفوز على الزمالك 44 مرة بينما فاز الأخير 26 مرة، فيما وقع التعادل بينهما في 48 لقاء.

كما شهدت مباريات الفريقين خروج الأهلي بشباكه نظيفة خلال 52 مواجهة أمام الزمالك بالدوري بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا فى 34 لقاء، وسجل الأهلي 146 هدفًا فى شباك الزمالك وأحرز الأبيض 100 هدف فى مرمى الأحمر.