شكرا لقرائتكم محمد صلاح يعلن قائمة طنطا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد صلاح المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق الذى تخوض معسكر بالقاهرة أستعداد لمباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها غدا السبت على ملعب جهاز الرياضة فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

وجاءت القائمة تضم كل من " محمد فتحى ، محمد أشرف ، سليمان عبدطربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافى ، أحمد أوكا ، محمود منصور ، حسين فيصل ، محمد جدو ، وليد عادل ، أحمد الشناوى ، جون أفيرى ، إيهاب سمير ، أحمد فهمى ، محمد ماجد " أونش " ، حسام غالى ، محمد الشاذلى ، إسلام فؤاد ، أحمد الألفى ، محمد أسعد " .

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ويلاقى فريق طنطا نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز المقرر لها السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما بينما رصيد طلائع الجيش 18 نقطة في المركز الرابع عشر للمسابقة.

ومن جانب آخر يختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها الرابعة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه حسام باولو مهاجم الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال الحادث الذى تعرض له على طريق الاسماعيلية قبل عدة أيام وتسبب فى تهشم سيارته ، فيما يغيب مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز .