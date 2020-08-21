شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. كارتيرون يبدأ اللقاء بزيزو ويحتفظ بأوناجم ورقة رابحة على الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البدء بأحمد زيزو جناح الفريق، فى القمة 120، حيث سيلتقى الفريق الأبيض فى التاسعة من مساء الغد مع الأهلى، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.

وجاء تفضيل الفرنسى كارتيرون بالبدء غدا بزيزو على حساب المغربى محمد أوناجم جناح الفريق حيث سيكون الجناح المغربى بديلا فى اللقاء خاصة لرغبة المدرب الفرنسى بالبدء بالثلاثى زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى خلف رأس الحربة مصطفى محمد مع وجود الجناح المغربى كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

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فيما صرف جميع لاعبو الزمالك، قسطا من المستحقات الخاصة بهم قبل مواجهة الأهلى، وجاء صرف لاعبى الفريق الأبيض لهذا القسط عقب لقاء الفريق الأبيض نادى مصر، فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، الماضى، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وجاء صرف المستحقات من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلى.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".