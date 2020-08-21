شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يخوض المباراة الأولى في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فريق بايرن ميونخ سيخوض أول مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبصفته حامل اللقب، كان الفريق البافاري يخوض أول مباراة في الدوري عادة يوم الجمعة قبل باقي مباريات الأسبوع، ومع ذلك فإن ارتباط الفريق بخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، سيجعله يخوض مباراته الافتتاحية في المسابقة يوم الاثنين ليكون لديه مزيد من الوقت للاستعداد.

لكن رابطة الدوري الألماني ذكرت في بيان لها، أن بايرن قرر استضافة شالكه في مباراة بدون حضور جماهيري يوم الجمعة الموافق 18 من سبتمبر المقبل.

وتم تحديد مواجهة بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنغلادباخ لتكون المباراة الافتتاحية للمسابقة، لكنها الآن سيتم إقامتها يوم 19 من سبتمبر المقبل.

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وسيكون لدى بايرن ميونخ المزيد من الوقت للتحضير لبطولة كأس السوبر الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخاريست يوم 24 سبتمبر المقبل، في حال نجح في التتويج باللقب على حساب باريس سان جيرمان.

ويبدأ الموسم المحلي بالدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، من يوم 11 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 14 من الشهر ذاته، وسيتعرف بايرن على هوية منافسه في هذا الدور يوم السبت المقبل، من بين فريقي ديورين وألمانيا آخن حينما يلعبا معا في نهائي كأس منطقة وسط الراين.

وأعلنت رابطة الدوري أن مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ حامل لقب الدوري، وبوروسيا دورتموند وصيف المسابقة ذاتها، ستقام يوم 30 سبتمبر المقبل.

وتم تأجيل انطلاق الموسم بسبب استئناف المنافسات الأوروبية في أغسطس الجاري، بعد توقفها على مستوى القارة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. وتعني الأزمة الصحية أن مباريات شهر سبتمبر المقبل ستقام في ألمانيا بدون حضور جماهيري.

وسيواجه المنتخب الالماني نظيره الإسباني في الثالث من سبتمبر المقبل، قبل أن يحل ضيفا على المنتخب السويسري في السادس من الشهر ذاته في دوري الأمم الأوروبية.