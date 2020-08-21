هدرسفيلد الإنجليزي يعلن موقفه النهائي من رمضان صبحي

أكد المدير الفني لنادي هدرسفيلد الإنجليزي، كارلوس كوربران، أن رمضان صبحي قريب للغاية من الرحيل عن النادي.

وقال كوبران، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، إن رمضان قريب من الرحيل عن النادي الإنجليزي، مشيراً إلى أن الإدارة تناقش في الوقت الحالي العروض المقدمة له.

وأضافت كوبران: "لم أتمكن من العمل مع رمضان صبحي من قبل داخل الفريق، هو من بين اللاعبين القريبين للغاية من مغادرة النادي، وأنا فقط أركز على اللاعبين التواجدين داخل الفريق."

وتابع: "رمضان صبحي يمتلك عروض من أجل الرحيل والنادي يناقشها في الوقت الحالي."

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من جانبه، صرح مدير الإعلام والتسويق بنادي هدرسفيلد، ديفيد ثريلفول، بأنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الوقت الحالي لبيع اللاعب رمضان صبحي.

وقال ثريلفول، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"،: "لم نتوصل لأي اتفاق مع أي نادي لبيع رمضان صبحي في الوقت الحالي، نحن نركز على الموسم الجديد ولا نريد التحدث عن رمضان مجددًا في هذا التوقيت."

وانتهت إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي دون تمديدها لنهاية الموسم، قبل أن يخبر اللاعب إدارة القلعة الحمراء برغبته في اللعب لنادي بيراميدز.

ويطلب هدرسفيلد تاون مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي لنادي بيراميدز.