فورمولا واحد: استحواذ أميركي على فريق وليامس

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لندن: استحوذت شركة الاستثمار الاميركية "دورليتون كابيتال" على فريق وليامس التاريخي للفورمولا واحد، منهية ملكية عائلية دامت 43 عاما، بحسب ما أعلن الجمعة.

وبعد تأسيسه عام 1977 من قبل فرانك وليامس وباتريك هيد، أحرز الفريق تسعة ألقاب لدى الصانعين وسبعة لدى السائقين آخرها مع الكندي جاك فيلنوف في 1997.

أُجبر على البحث عن استثمارات جديدة بعد اعلان مجموعة "وليامس غران بري هولدينغز" خسارة معدَّلة قدرها 13 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار اميركي) لنهاية عام 2019.

ألقى الفريق باللوم على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حصده ارباحا بلغت 12,9 مليون جنيه في 2018.

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قالت كلير وليامس، نائبة مدير الفريق وابنة فرانك "قد تكون هذه نهاية حقبة وليامس كفريق مملوك من العائلة، لكننا نعلم انه في اياد أمينة".

تابعت "يضمن البيع بقاء الفريق، لكن الاهم ان يوفّر طريقا للنجاح".

وكما تراجعت إمكانيات الفريق المالية، تأثرت نتائجه على الحلبات ايضا. نزل الموسم الماضي الى قاع الترتيب على غرار هذا الموسم حيث لم يحصد اية نقطة.

يمثل هذا الامر تباينا مع تسعينيات القرن الماضي، مع ابطال عالميين على غرار البريطانيين نايجل مانسل ودايمون هيل والفرنسي الان بروست.