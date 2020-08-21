ثلاث إصابات جديدة بكورونا في نادي الفيصلي الأردني

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عمان: أعلن النادي الفيصلي الأردني الجمعة عن ارتفاع عدد المصابين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء الفحص الاحترازي لجميع اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر الفيصلي في صفحته على فيسبوك "بعد إصابة بعض لاعبينا بفيروس كورونا، تبين إصابة كل من اللاعب (البولندي) لوكاس سيمون، ومدلك الفريق محمد عاصي ومسؤول اللوازم ابراهيم ابوخوصة، فيما كانت فحوصات باقي اللاعبين والكادرين الفني والإداري سلبية... نتمنى السلامة للاعبينا في القريب العاجل".

وكان الفيصلي أعلن الخميس عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس كورونا، وهم براء مرعي وسالم العجالين ويوسف الرواشدة وإحسان حداد والمحترف السنغالي دومينيك.

وتسببت هذه الإصابات بإعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق كافة نشاطاته، بما فيها دوري المحترفين لمدة 14 يوما، في الوقت الذي أكدت فيه أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار في تصريحات لقناة الأردن الرياضية عدم وجود نية لإلغاء بطولة الدوري.

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وأشارت نصار الى وجود خطة مرنة للتعامل مع معطيات تطور الوضع الوبائي في المملكة وان اتحاد الكرة يدرس أكثر من سيناريو قبل الإعلان عن الجدول الجديد لمباريات بطولة الدوري.

واستأنف الدوري نشاطه في الثالث من الشهر الجاري وأقيمت المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بينما لن تستكمل المرحلة الخامسة بسبب تداعيات إصابة لاعبي الفيصلي.

وقرر الاتحاد الأردني الأحد الماضي تأجيل ثلاث مباريات لفريق الرمثا مع كل من الوحدات وشباب الأردن وشباب العقبة، بسبب عزل مدينة الرمثا وحجر فريقها في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان لمدة 14 يوما.

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