شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي في القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة منض منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وضمت ، قائمة الغائبين عن مباراة القمة ، كلاً من : صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولي الذى أجرى أول أمس ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، قائمة ضمّت ، 20 لاعباً لخوض مباراة القمة ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.