شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. أسوان يتقدم على المقاولون بهدف ذاتي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان والمقاولون العرب، المقامة على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، بتقدم فريق أسوان على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط.

بدأت أحداث الشوط الأول بضغط هجومي من فريق المقاولون لمحاولة إدارك هدف التقدم عن طريق سيف الدين الجزيري، إلا أن دفاعات أسوان تصدت لمحاولة المهاجم التونسي بنجاح.

وجاء الرد سريعاً من نادي أسوان بمحاولات هجومية على مرمى أبو السعود مستغلين عامل الأرض، وكان أول تهديد حقيقي لأبناء الجنوب مع الدقيقة الرابعة إلا أن أبو السعود نجح في الخروج الصحيح من مرماه ليمسك الكرة.

في الدقيقة العاشرة أهدر محمد إسماعيل فرصة خطيرة لأسوان بعدما راوغ دفاعات المقاولون وسدد كرة قوية مرت على مسافة قريبة جداً من قائم مرمى أبو السعود.

وسجل أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ليعلن عن تقدم أسوان على ذئاب الجبل بهدف نظيف، وانتفض فريق المقاولون بعد ذلك في محاولة لإدارك هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس أسوان، واستمر ضغط المقاولون العرب واستحواذ اللاعبين ولكن دون جدوى، ومع الدقيقة 30 توقفت المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

في الدقيقة 34 هدد المقاولون العرب مرمى أسوان بفرصة خطيرة بعد كرة ثابتة رفعها حسن الشامي من على حدد منطقة الجزاء، وتعامل معها محمد سمير برأسية قوية ولكنها مرت بجوار قائم مسعد عوض حارس الفريق الأسواني.

هدد المقاولون مرمى مسعد عوض من جديد في الدقيقة 43 من عمر الشوط بعد تسديدة قوية من شكري نجيب مهاجم المقاولون إلا أن مسعد عوض تصدى لها بنجاح على مرتين.

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واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، ومع الدقيقة الأولى في الوقت الضائع سدد سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون رأسية قوية تصدى لها مسعد عوض حارس مرمى أسوان ببراعة، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف نظيف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:في حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمامه أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري.

فيما بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، سولمون منساه، مصطفى البدري، محمد اسماعيل، كريم الطيب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا فى 11لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

فيما يحتل نادى أسوان المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد خوض 20 مباراة حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 9 آخرين، وسجل أبناء الجنوب 21 هدفا واستقبلت شباكهم 33 وحصدوا 19 نقطة.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين فى الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.