شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يعود لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لقيادة الجبهة اليسرى للأبيض أمام الأهلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء غدا، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

وجاء قرار كارتيرون بعد إراحة عبد الشافى فى المباراة الماضية أمام نادى مصر، حتى يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى القمة التى سيغيب عنها عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لإيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء نادى مصر الذى أقيم فى الجولة العشرين بالدورى، وانتهى بالتعادل السلبى بين الفريقان كما سيغيب عنها الظهير الصاعد حاتم سكر نظرا للرؤية الفنية من جانب كارتيرون بعدما دفع به المدرب الفرنسى فى الشوط الأول من لقاء نادى مصر.

ويبحث الزمالك هذا الموسم عن تأمين المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".