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تجربة الأهلي تمنع استاد القاهرة من استخدام سماعات التشجيع فى القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو استاد القاهرة عدم إستخدام سماعات الجماهير التشجيعية خلال مباراة الزمالك و الأهلي التي ستقام  في  التاسعة مساء السبت  فى الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 / 2020 .

موعد مباراة الاهلي والزمالك

                

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف اهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك  بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

 

ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

 

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التشكيل المتوقع للأهلى

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

 

التشكيل المتوقع للزمالك

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

 

غيابات الزمالك أمام الاهلى

يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

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