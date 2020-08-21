شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيمي لاعب المقاولون يسجل الهدف الأول لأسوان بالخطأ في مرماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:في حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمامه أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري.

فيما بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، سولمون منساه، مصطفى البدري، محمد اسماعيل، كريم الطيب.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا فى 11لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

فيما يحتل نادى أسوان المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد خوض 20 مباراة حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 9 آخرين، وسجل أبناء الجنوب 21 هدفا واستقبلت شباكهم 33 وحصدوا 19 نقطة.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين فى الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.