شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة شراء 10 سماعات جديدة لتقنية الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لا توجد أي مشكلة في السماعات الجديدة التي وفرها اتحاد الكرة للحكام، مضيفا أن السماعات تعمل بكفاءة كبيرة.

وتابع أن أزمة انقطاع تقنية الفيديو في لقاء الزمالك واف سي مصر تقني وفنى بحت ولا تتعلق بلجنة الحكام على الاطلاق.

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فيما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.



وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة "حكم ساحة"، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللتين ستبدأ مبارياتهما اعتبارا من الغد.



ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم..