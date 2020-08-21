شكرا لقرائتكم خبر عن طه اسماعيل يكشف سر نجاح عماد النحاس مع المقاولون ومزايا الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الدكتور طه اسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى المتميز الذي يقدمه عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ليضع فريقه في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، وقال طه اسماعيل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:عماد النحاس يتسم بالهدوء وعدم المجازفة، وهذه عادة المدربين الذين كانو في الأصل يلعبون بمركزالمدافعين، ودائماً بيعرفوا يكسبوا، بفضل هذه السمات، النحاس لديه قدرة على تغيير طريقة اللعب حسب سير المباراة.

فيما قال عماد متعب نجم الأهلي السابق: عماد النحاس لن يغامر إلا بطريقة محسوبة خاصة بعد أداء أسوان أمام الأهلي في المباراة الماضية، لأنه لم يعد هناك فريق من السهل الفوز عليه.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نادي أسوان في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على ملعب اتحاد الشرطة، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الانتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف والتقدم إلى المركز الثالث بالمربع الذهبي، في إطار خطة المقاولون للبقاء ضمن الأربعة الكبار من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

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وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: في حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمامه أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري.

كما أعلن أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب الذي يستعد لخوض المباراة والذي جاء كالتالي: في حراسة المرمى مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، سولمون منساه، مصطفى البدري، محمد اسماعيل، كريم الطيب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا فى 11لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

فيما يحتل نادى أسوان المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد خوض 20 مباراة حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 9 آخرين، وسجل أبناء الجنوب 21 هدفا واستقبلت شباكهم 33 وحصدوا 19 نقطة.