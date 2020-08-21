تقرير.. تهديد ثلاثي.. هل يكون مران الخميس كلمة السر لكارتيرون ضد الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صحيح أن الزمالك يتواجد في الترتيب الثالث على مستوى عدد الأهداف المسجلة خلال هذا الموسم، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون يمتلك أكثر من سلاح قد يُهدد الأهلي في موقعة سهرة السبت في لقاء سيقام ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

الزمالك خلال هذا الموسم سجل 25 هدفًا ليكون متساويًا مع المقاولون العرب، وخلف بيراميدز صاحب الـ33 هدف، في المقابل يتصدر الأهلي الترتيب بـ52 هدفًا.

وبالطبع يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون إلى استغلال جميع أسلحته من أجل تحقيق الفوز على الأهلي متصدر الترتيب بـ56 نقطة حيث لم يتذوق الفريق الأحمر أي خسارة بعد مرور 20 جولة.

في المقابل، يأتي الزمالك في الترتيب الثاني على مستوى ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي.

وسيدخل صاحب المركز الثاني فريق الزمالك لقاء الغد مستفيدًا من أكثر سلاح قد يُهدد الأهلي في موقعة السبت.

- مدافع هداف:

يعتبر محمود علاء أحد أبرز لاعبي الزمالك في الموسم الحالي، فالمدافع صاحب الـ29 عامًا يعتبر الورقة المهمة في تشكيل المدرب باتريس كارتيرون.

علاء استطاع أن يسجل خمسة أهداف في 16 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي بواقع (1440) دقيقة ليكون في صدارة الأعلى مشاركة والتسجيل.

أهداف علاء في الموسم الحالي جاءت في شباك كل من:(إنبي -بيراميدز - حرس الحدود - الإسماعيلي- المصري).

ويمتلك علاء سجلاً أمام الأهلي من حيث التسجيل بواقع هدفين سجلهما في مباراة السوبر المصري في النسخة قبل الماضية في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (3-2).

- ورقة ثانية:

ليس محمود علاء السلاح الوحيد الذي يمتلكه كارتيرون، إنما الفرنسي لديه جناح هداف وهو أحمد سيد "زيزو" صاحب الخمسة أهداف أيضًا.

زيزو البالغ من العمر 24 عامًا ساهم في تسجيل الزمالك بـ8 أهداف بواقع خمسة أهداف بجانب صناعة ثلاث تميرات حاسمة في البطولة المحلية.

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وجاءت أهداف "زيزو" في شباك مصر المقاصة والمقاولون العرب وأٍوان وطنطا وحرس الحدود، كما صنع في مباريات الاتحاد السكندري والمقاولون وطنطا.

ويتواجد "زيزو" في الترتيب الخامس من حيث المشاركة بواقع (1140) دقيقة خلف كل من:(محمود علاء - فرجاني ساسي - مصطفى محمد - يوسف إبراهيم "أوباما").

- انتظار المهاجم:

لاعب آخر يمتلك خمسة أهداف خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري وهو مهاجم الفريق مصطفى محمد.

صاحب الـ22 عامًا، غاب عن التسجيل خلال آخر ظهور في أربع مباريات كما لم يشارك في المباراة الأخيرة لأسباب فنية أمام نادي مصر بسبب التعادل السلبي.

ولم يسجل مهاجم الزمالك في شباك الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

وأحرز مصطفى محمد في شباك الاتحاد السكندري وبيراميدز وطلائع الجيش وأسوان ووادي دجلة، كما صنع في فوز الزمالك أمام الإسماعيلي في لقاء انتهت نتيجته (2-1).

ويتواجد مصطفى محمد في الترتيب الثالث على مستوى المشاركة بواقع (1240) دقيقة.

مصطفى محمد لديه هدف آخر بخلاف التسجيل مع الزمالك وعودته للتسجيل وهو زيارة شباك الأهلي للمرة الأولى بعد مشاركته في خمس مباريات سواء مع طنطا أو الداخلية أو طلائع الجيش بجانب الزمالك.

- مران الخميس هل يكون كلمة السر؟:

خلال مران أمس الخميس قرر باتريس كارتيرون تخصيص فقرة لثلاثي الفريق مصطفى محمد ومحمود علاء وعمر السعيد بعد إنهاء التقسيمة بحسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي الأبيض.

وخصص كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق، كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.