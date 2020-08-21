قائمة الأهلي.. عودة ربيعة.. تواجد جيرالدو.. واستبعاد صالح أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ21 من دوري we الممتاز.
وتشهد القائمة عودة رامي ربيعة للفريق بعدما غاب في الجولة الماضية بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، فيما استمر غياب صالح جمعة الذي لم يتواجد في أي مباراة رسمية هذا الموسم.
ويعاني الأهلي من غياب عناصر رئيسية للإصابة وهم؛ حسين الشحات، أحمد الشيح، ومحمود متولي.
وتكونت قائمة الأهلي من 20 لاعبًا كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف.
خط الدوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، العربي بدر، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو، وليد سليمان، جونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.
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