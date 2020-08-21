ربيع ياسين لمصراوي: عبقرية فايلر يجب أن تظهر.. وكارتيرون أعاد الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال ربيع ياسين، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن التوقف الطويل الذي شهدته الكرة المصرية بسبب ظروف فيروس كورونا سيؤثر سلباً على أداء لاعبي القطبين الأهلي والزمالك في مباراة القمة غدًا بالأسبوع الـ21 لمسابقة الدوري.

وأضاف ربيع ياسين في تصريحات لـ"الخليج 365": المباراة عموماً في الملعب وكل فريق لديه دراية تامة بالأخر ويمتلكان مدربين كبار وحالتهم الفنية حالياً جيدة،كما أن الزمالك عادت له شخصيته مع الفرنسي باتريس كارتيرون".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"توقف مسابقة الدوري ساهم في تهدئة الأجواء بعدما كانت مشتعلة عقب أحداث مباراة السوبر المحلي بالإمارات والآن الأمور أفضل بشكل كبير وعلينا استغلال ذلك في خروج لقاء الغد بمظهر مشرًف".

وأتم ياسين حديثه بـ:"على رينيه فايلر أن يتعامل مع الوضع الحالي ولا ينظر لفكرة الغيابات عن فريقه، لأن وظيفته تأهيل بدائل جيدة وليس معقولاً أن يقوم النادي بتوفير كل شىء دون أن يبذل هو أي مجهود وأعتقد أن عليه أن يُظهر عبقريته في القمة فهي بطولة في حد ذاتها وغير مسموح فيها بأي نوع من الاستهتار والخسارة فيها تسببت من قبل في رحيل أجهزة فنية من الناديين".

ووضع ربيع ياسين التشكيل الأنسب لمباراة القمة غدا وجاء كالتالي :

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حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول وأيمن أشرف

الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج

الوسط الهجومي: محمد مجدي" أفشة" والسولية" كصانع ألعاب"، وجونيور أجايي جناح.

الهجوم : أليو بادجي