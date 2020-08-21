تقرير.. رغم الاكتساح الهجومي.. فايلر يفتقد سلاح المهاجم قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدخل متصدر ترتيب دوري we المصري فريق الأهلي لقاء القمة عندما يواجه غريمه الزمالك مساء غد السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ21 والهدف تحقيق انتصار آخر للاقتراب من البطولة المحلية للمرة الخامسة على التوالي.

الأهلي متصدر الترتيب بـ56 نقطة لم يتلق أي خسارة بعد مرور 20 جولة، في المقابل يأتي الزمالك في الترتيب الثاني وبفارق كبير من النقاط عن المتصدر حيث جمع الفريق الأبيض 39 نقطة.

ويعتبر الأهلي صاحب رقم مميز في البطولة المحلية من خلال عدد الأهداف والتي وصلت لـ52 هدفًا مقابل استقبال شباك الحارس محمد الشناوي خمسة أهداف فقط.

ورغم تواجد ثنائي هجومي في قائمة الأهلي الحالية من خلال مروان محسن والوافد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة السنغالي أليو بادجي إلا أن السويسري يفتقد سلاح المهاجم الهداف في الموسم الحالي.

- الهداف خارج الثنائي:

يمتلك مروان محسن مهاجم الأهلي ثلاثة أهداف سجلهم في الموسم الحالي خلال 12 مباراة خاضها في بطولة دوري we المصري، في المقابل سجّل المهاجم السنغالي الشاب أليو بادجي هدف وحيد كان في شباك فريق أسوان في المباراة الأخيرة قبل القمة.

ويعتبر وليد سليمان صاحب الـ35 عامًا، في صدارة هدافي الأهلي خلال الموسم الحالي برصيد سبعة أهداف على الرغم من مشاركته في (540) دقيقة خلال هذا الموسم.

أهداف "حاوي" الأهلي جاءت في شباك كل من:(هدف في الإنتاج الحربي، ثلاثة أهداف في الجونة، هدف في الإسماعيلي، هدف في المقاولون العرب وهدف في شباك أسوان).

ويعتبر وليد سليمان الأكثر سنًا في فريق الأهلي متساويًا مع أحمد فتحي، بعد خروج شريف إكرامي صاحب الـ37 عامًا من حسابات فايلر الفنية حتى نهاية الموسم.

- أجايي الجوكر:

يعتبر النيجيري جونيور أجايي أحد أبرز لاعبي الأهلي مع تولي رينيه فايلر القيادة الفنية مطلع الموسم الحالي (2019 - 2020).

أجايي صاحب الـ24 عامًا سجل خمسة أهداف حيث شارك في 16 مباراة بواقع دقائق (1305) دقيقة، ليكون في الترتيب الثالث من حيث المشاركة خلف كل من محمد الشناوي، عمرو السولية ثم محمد مجدي "أفشة".

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وجاءت أهداف أجايي الخمسة في شباك كل من الإنتاج الحربي وأسوان ونادي مصر وطلائع الجيش وأخيرًا المصري البورسعيدي.

وسبق وأن نال أجايي إشادة من قبل المدرب العام في جهاز الأهلي وتحديدًا ديفيد سيسا حيث علّق الأخير على دور النيجيري مع الفريق قائلاً، إن أجايي يعتبر الجوكر في هجوم الأهلي نظرًا لقدرته على المشاركة في مركز المهاجم الصريح أو خلف المهاجم سواء كان جناح أو صانع ألعاب.

- غياب الشحات وصراع الوسط والظهير:

سيدخل الأهلي لقاء القمة مفتقدًا خدمات حسين الشحات بسبب الإصابة عقب خضوعه لعملية الفتاق خلال فترة توقف الدوري.

ويعتبر الشحات في الترتيب الثالث على مستوى هدافي الفريق متساويًا مع النيجيري أجايي برصيد خمسة أهداف بعدما سجل في شباك كل من:(الإنتاج الحربي - أسوان - الجونة - طنطا - المقاولون العرب).

وخاض الشحات (986 دقيقة) مع الأهلي قبل توقف مسابقة الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يعود الشحات مع بداية الشهر المقبل بحسب ما كشف عنه مراسل "الخليج 365" حيث يأمل السويسري فايلر لحاق لاعبه بلقاء الوداد البيضاوي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف الشحات يوجد صراع في وسط الملعب والظهير في الأهلي من حيث عدد الأهداف بداية من عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" إلى جانب الظهير التونسي الدولي علي معلول.

ويمتلك الثلاثي أربعة أهداف في رصيدهم بمسابقة الدوري خلال هذا الموسم، كما سجل رمضان صبحي أربعة أهداف مع الأهلي خلال هذا الموسم قبل أن تنتهي إعارته بنهاية يونيو الماضي منذ قدومه من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويتواجد عمرو السولية في الترتيب الثاني على مستوى المشاركة خلف الحارس محمد الشناوي بواقع (1520) دقيقة، ثم يأتي بعده محمد مجدي أفشة (1321) دقيقة، في المقابل شارك معلول في (1260) دقيقة.