مدرب هدرسفيلد يعلن موقفه من رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح كارلوس كوربران المدير الفني لنادي هدرسفيلد تاون الانجليزي بأن رمضان صبحي قريب للغاية من الرحيل عن النادي، موضحًا أن الإدارة تناقش في الوقت الحالي العروض المقدمة له.
وقال المدير الفني لنادي هدرسفيلد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "لم أتمكن من العمل مع رمضان صبحي من قبل داخل الفريق، هو من بين اللاعبين القريبين للغاية من مغادرة النادي، وأنا فقط أركز على اللاعبين التواجدين داخل الفريق."
وتابع: "رمضان صبحي يمتلك عروض من أجل الرحيل والنادي يناقشها في الوقت الحالي."
وبدأ هدرسفيلد معسكر الإعداد الخاص به السبت الماضي، ولم يتوجه رمضان صبحي إلى انجلترا من أجل الانخراط مع باقي الزمالك بانتظار حسم انتقاله إلى فريقه المستقبلي مع اهتمام بيراميدز بشدة بخدمات اللاعب.
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