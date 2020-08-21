محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، إن المحترف البوركيني في صفوف فريقهم سعيدو سيمبوري تخلف عن تدريباتهم ومن ثمّ تم تحويله للتحقيق ولم يحضر أيضاً.
وأشار السقا في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن ناديه سيوقع عقوبة عليه بعد ما بدر منه، مشدداً على أنهم لن يبيعوه.
وتابع المدير الرياضي للنادي المصري:"لدينا ١٧ لاعباً من الفريق الأول و٧ شباب بينهم حارسين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ فنريد المركب أن تسير".
وأتم السقا حديثه بالإشارة إلى أن فريقه لم يتدرب بعد ولكن لديهم أمل أن تمر كل الأمور على خير في النهاية.
ويحتل المصري المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الظاهر السقا لمصراوي: سنُغرم سيمبوري ولن نبيعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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