الاتحاد السعودي يطلب الاستعانة بحكام مصريين في مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الجمعة، تلقيه خطابا رسميا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.

وأكد اتحاد الكرة السعودي، أنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة "حكم ساحة"، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات.

وأوضح، أنه يرغب في تواجد الحكام المصريين للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللتين ستبدأ مبارياتهما اعتبارا من الغد.

وعلى الجانب الأخر، وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم.