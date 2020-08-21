مشاهدة مباراة إنتر ميلان واشبيلية اليوم بث مباشر

يستعد فريق إشبيلية الإسباني لملاقاة نظيره إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، في نهائي الدوري الأوروبي (يوربا ليج). إشبيلية سبق وفاز بلقب الدوري الأوروبي، 5 مرات في أعوام (2006 و2007 و2014 و2015 و2016). وإنتر ميلان لديه في جعبته ثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي (1991 و1994 و1998). Advertisements وكان الإنتر تأهل للنهائي بعد فوزه على شاختار دونيستك الأوكراني (5-0)، وإشبيلية أقصى مانشستر يونايتد محققًا فوزًا بنتيجة (2-1). فوزًا بنتيجة (2-1). يعلق على المباراة، علي محمد علي، عبر قناة beIN SPORS HD1. اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية بث مباشر اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية بث مباشر اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية بث مباشر

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