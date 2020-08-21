تعرف على رأي بكنباور في موقعة نهائي دوري ابطال أوروبا

توقع أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور ان تكون مباراة نهائي دوري ابطال اوربا الاحد المقبل بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي متكافئة حيث ان الفرص متساوية في تحقيق الفوز.
وقال بيكنباور "74 عاما" في مقابلةنشرها موقع بايرن ميونخ :إن نسبة فوز أي من الفريقين بالمباراة هي 50%، وتحتاج أحيانا إلى قدر من الحظ. وإذا كان لدى بايرن هذا القدر، سيفوز بالمباراة.
ويلتقي الفريقان، الأحد، بالعاصمة البرتغالية لشبونة على لقب دوري الأبطال في موسم استثنائي توقفت فيه البطولة لنحو خمسة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا".
ويتطلع بايرن إلى الفوز على سان جيرمان، الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل، ليكمل الفريق الثلاثية في هذا الموسم بعد الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين في ألمانيا.
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