علق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، على قضية القبض على قائد الفريق الأول هاري ماجواير من قبل السلطات اليونانية اليوم .
وأكد مانشستر يونايتد في بيان رسمينشره اليوم عبر موقعه الرسمي على صحة الأخبار المتعلقة بالقبض على ماجواير لافتا لإلى أنه يتعامل بشكل جيد ومتعاون مع السلطات اليونانية.
وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت منذ قليل أنها ألقت القبض على المدافع الإنجليزي هاري ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد ، في مدينة ميكونوس اليونانية بعد اشتراكه في مشاجرة عنيفة في أحد الحانات هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مانشستر يونايتد بعد القبض على ماجوايرري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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