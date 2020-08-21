أول تعليق من مانشستر يونايتد بعد القبض على ماجوايرري

علق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، على قضية القبض على قائد الفريق الأول هاري ماجواير من قبل السلطات اليونانية اليوم .

وأكد مانشستر يونايتد في بيان رسمي

نشره اليوم عبر موقعه الرسمي على صحة الأخبار المتعلقة بالقبض على ماجواير لافتا لإلى أنه يتعامل بشكل جيد ومتعاون مع السلطات اليونانية.

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت منذ قليل أنها ألقت القبض على المدافع الإنجليزي هاري ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد ، في مدينة ميكونوس اليونانية بعد اشتراكه في مشاجرة عنيفة في أحد الحانات هناك.