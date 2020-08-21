بث مباشر نهائي الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان ضد إشبيلية

يقدم "الوفد" خدمة البث المباشر، للمباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، التي تجمع إنتر ميلان بنظيره إشبيلية، على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، التي سيعلن خلالها بطل المسابقة الأوروبية.
ويقود مباراة إشبيلية وإنتر ميلان، طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، ويعاونه مواطناه ماريو ديكس، وهيسيل ستيجسترا، وسيكون اليوناني تاسوس سيديروبولوس حكمارابعا، ويتولى تقنية الفيديو الهولندي يوخيم كامفويس.
إنتر ميلان يحلم باللقب وإشبيلية يسعى لمواصلة السيطرة
إشبيلية يسعى لتعزيز هيمنته على لقب الدوري الأوروبي، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق اللقب، وتعزيز رصيده في ألقاب الدوري الأوروبي، لكن يتفوق فريقإشبيلية حيث تعد تلك البطولة هي المفضلة له، بعدما حقق خمسة ألقاب ويسعى لنيل البطولة السادسة.
ولم يلتقِ فريقا إشبيلية وإنتر، من قبل في البطولات الأوروبية، وتعد مباراة اليوم، الأولى بين الفريقين على مستوى تلك البطولات.
اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية بث مباشر
اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية بث مباشر
اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية بث مباشر
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