القبض على قائد مانشستر يونايتد باليونان .. أعرف السبب؟

القت السلطات اليونانية القبض على هاري ماجواير قائد نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم . و قالت قناة التلفزيون اليونانية الرسمية إي.أر.تي إن السلطات في جزيرة ميكونوس اليونانية احتجزت هاري ماجواير قائد نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم للتحقيق معه بعد اعتدائه على ضباط عقب مشاجرة. قائد نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم للتحقيق معه بعد اعتدائه على ضباط عقب مشاجرة. وتم استدعاء الضباط لفض مشاجرة بين مجموعتين من السياح حيث تحتجز السلطات أيضا مواطنين بريطانيين إثنين. السياح حيث تحتجز السلطات أيضا مواطنين بريطانيين إثنين. وقال مسؤول في الشرطة : وجه لاعب الكرة إساءة لفضية لأحد الضباط ثم وجه إليه ضربة بعد ذلك، الثلاثة كانوا مستمرين في مقاومة السلطات عندما وصلوا إلى قسم الشرطة في ميكونوس.

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